Новосибирские ученые создадут платформу для прогнозов по COVID-19

Спрогнозировать дальнейшее распространение коронавируса, а также других инфекций поможет мультмасштабная модель, созданная сибирскими учеными, сообщила пресс-служба Межведомственной рабочей группы по COVID-19 при СО РАН.

«В основе модели — методы системного анализа и математического моделирования в прогнозировании распространения вирусных эпидемий, оценка последствий и минимизация причиненного ими ущерба с учетом индивидуальных экономико-демографических и психологических характеристик общества», — сообщили в организации.

Модель нужна будет в первую очередь представителям власти. Для пользователей разработают специальный веб-интерфейс. В личном кабинете можно будет проводить оценку эффективности принятых и планируемых противоэпидемических мер.

Например, можно будет рассчитать необходимо ли ограничение массовых мероприятий, самоизоляция, тестирование, вакцинация. Мультимасштабная модель также будет учитывать такие факторы, как социальная напряженность и экономическая целесообразность. Модель поможет делать прогнозы, сравнивать их друг с другом и текущей ситуацией.

Проект создадут для поддержки решений органов власти на базе отечественной платформы BioUml. Ее разработали для моделирования широкого круга биологических систем и анализа биомедицинских данных.