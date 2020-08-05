Палеонтологи показали свежие останки динозавров в Кузбассе

Палеонтологи из Санкт-Петербурга во время работ на раскопках в Шестаково Кемеровской области обнаружили останки нескольких динозавров, сообщается в профиле ученых в Instagram.

Команда из пяти палеонтологов СПбГУ несколько дней работает в Шестаково, рассказывая о своих находках в Instagram.

За это время они раскопали челюсть и позвонки крокодиломорфа, небную кость хористодеры, скопление костей молодого пситтакозавра, косточки, чешуи и зубы рыб — палеонисков.

«Обнаружили скопление косточек пситтакозавра, которое было решено брать по методу “пирога”. Он заключается в том, что кости вместе с породой запечатывают в гипс и таким образом отвозят в лабораторию, где позже препарируют. Это делается, чтобы минимизировать вероятность повредить или потерять кости в полевых условиях», — говорится в одном из постов.

Шестаково — деревня на севере Кемеровской области. Геологическое обнажение Шестаковский Яр, или «Шестаково-3» было открыто в 1953 году, а через 40 лет здесь обнаружили полный скелет мелкого динозавра пситтакозавра, жившего в раннем меловом периоде 130-100 миллионов лет назад.