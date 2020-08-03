НАВЕРХ

Варламов раскритиковал кузбасских искусственных девочек

Источник:
Sibnet.ru
401 2
Фото: © ГИБДД Новокузнецка

Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал инициативу властей Новокузнецка, установивших на пешеходных переходах пластиковых детей для профилактики ДТП.

Картонные дети появились на нескольких нерегулируемых пешеходных переходах в Новокузнецке. По мнению ГИБДД города, муляжи напомнят автомобилистам о необходимости заблаговременно сбросить скорость.

«Пугало для водителей. Водитель должен испугаться и сбросить скорость. Это приведет к обратному эффекту. … Водитель просто привыкнет к тому, что там стоит эта девочка. И когда выйдет настоящая девочка, он её просто не заметит. Он будет думать, что это очередной манекен», — заявил Варламов на своем YouTube-канале.

Блогер добавил, что собирается приехать в Новокузнецк, прогуляться по городу с мэром и атаковать чиновника неудобными вопросами. Когда именно Варламов отправится в Новокузнецк, не уточняется.

Еще по теме
Аттракционы откроются в парках Новосибирска
Усиленные полицейские патрули с собаками удивили новосибирцев
Новосибирцы превратят мусор в конфеты
Жителям Забайкалья разрешили многолюдные свадьбы
смотреть все
Кузбасс #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
•
Польша оштрафовала «Газпром»
•
Тропические клопы атаковали россиян
•
Депутат задекларировал доход в четыре копейки
Подробности
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
Как это работает
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Зачесавшаяся ладонь подарила пенсионеру автомобиль
Сибирь 03.08.2020 18:11
Варламов раскритиковал кузбасских искусственных девочек
Сибирь 03.08.2020 17:49
Турбазу закрыли на Алтае после трагической гибели семьи
Сибирь 03.08.2020 17:43
Борщевик Сосновского добрался до Прибайкалья
Сибирь 03.08.2020 16:24
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
8523
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
7838
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
5676
Новый налог придумали для россиян
4490
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
•
Польша оштрафовала «Газпром»
•
Тропические клопы атаковали россиян
•
Депутат задекларировал доход в четыре копейки
Подробности
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Всех посодют, кто земли Китаю с Норвегией раздавал?

-Керя-

Яблоки и минералка по цене бензина да чтоб они сгнили

47343

Сказал Жирик который сколько уже в глава партии?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.

nicollaich

Пойду, всем перескажу эту правдивую правду.