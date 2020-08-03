Варламов раскритиковал кузбасских искусственных девочек

Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал инициативу властей Новокузнецка, установивших на пешеходных переходах пластиковых детей для профилактики ДТП.

Картонные дети появились на нескольких нерегулируемых пешеходных переходах в Новокузнецке. По мнению ГИБДД города, муляжи напомнят автомобилистам о необходимости заблаговременно сбросить скорость.

«Пугало для водителей. Водитель должен испугаться и сбросить скорость. Это приведет к обратному эффекту. … Водитель просто привыкнет к тому, что там стоит эта девочка. И когда выйдет настоящая девочка, он её просто не заметит. Он будет думать, что это очередной манекен», — заявил Варламов на своем YouTube-канале.

Блогер добавил, что собирается приехать в Новокузнецк, прогуляться по городу с мэром и атаковать чиновника неудобными вопросами. Когда именно Варламов отправится в Новокузнецк, не уточняется.