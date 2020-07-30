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Первую очередь СКИФА запустят к 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © srf-skif.ru

Первая очередь самого мощного синхротрона в мире — СКИФа, будет запущена в соответствии с указом президента до 31 декабря 2023 года, сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Я хотел бы поблагодарить Татьяну Алексеевну Голикову и нового министра Валерия Николаевича Фалькова за то, что вопросы начала изыскательских работ, отбора генерального проектировщика, начала финансирования изготовления оборудования под СКИФ решены. Сегодня с уверенностью можно сказать, что в тот сжатый срок этот мегапроект будет реализован», — сказал Травников в эфире «Вести. Новосибирск».

По словам Андрея Травникова, на повестке остался вопрос укрепления базы экспериментального производства Института ядерной физики — основного поставщика технологического оборудования. Губернатор выразил уверенность, что и он будет решён, так как получена принципиальная поддержка министра.

«Я уже дал оценку, есть уверенность, что первая очередь СКИФа будет запущена в соответствии с указом президента до 31 декабря 2023 года», — сказал губернатор. 

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