НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Астроном объяснил «черное квадратное НЛО» на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
250 0
Фото: © SOHO

Черный квадрат на сделанном в обсерватории SOHO снимке, который уфологи и таблоиды окрестили кораблем пришельцев, оказался ошибкой при передаче сигнала, сообщил руководитель миссии SOHO Бернхард Флек.

Космическая обсерватория SOHO, наблюдающая за Солнцем, сделала снимок звезды, на нем есть маленький черный квадрат. Уфологи решили, что это космический корабль пришельцев, размерами в несколько раз превышающий Землю. Несколько иностранные таблоиды разместили новости об этом.

«Это, конечно, полная чушь. Черный квадрат появился на снимке из-за отсутствующего (поврежденного) блока телеметрии», — прокомментировал изданию Vice.com Флек.

#Космос
Твердые и мягкие: какими бывают НЛО?

По его словам, черный квадрат на фото — исчезнувшие блоки пикселей размером 3232, которые являются самыми маленькими единицами блока телеметрии. Обычно большинство потерянных пикселей закрываются, но в некоторых случаях не все пустоты заполняются правильно.

Ученый пошутил, что может показать сотню похожих фотографий, где НЛО будет еще большего размера.

Солнечная и гелиосферная обсерватория SOHO — космический аппарат, который находится на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L1 в системе «Земля — Солнце». Ее задача заключается в постоянном мониторинге солнечной активности и исследований короны, солнечного ветра и внутренних слоев нашей звезды. Каждый день обсерватория получает большое количество снимков Солнца в нескольких спектральных диапазонах.

Еще по теме
Фото Байкала из космоса появилось в Сети
Астероид размером с футбольное поле взял курс на Землю
Новосибирцы увидят в ночном небе МКС
Видео «спиралевидного НЛО» над Сибирью появилось в Сети
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Депутатов Госдумы проверят на иностранное гражданство
•
Пособия по безработице предложили увеличить в разы
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Форсировавший реку танк Т-72 поразил иностранных журналистов
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Регионы Сибири померились уровнем безработицы
Сибирь 30.07.2020 15:02
Крупнейший киберклуб Кузбасса откроется в августе
Сибирь 30.07.2020 14:45
Часть нового мемориала рухнула в Кемерове
Сибирь 30.07.2020 13:43
Суд в Новосибирске обязал Минздрав купить ребенку дорогое лекарство
Сибирь 30.07.2020 12:50
Самое популярное
Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
5413
Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10
3496
Китай свернул закупки российского газа
3344
Бронетранспортер утонул в Керченском проливе
2988
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Депутатов Госдумы проверят на иностранное гражданство
•
Пособия по безработице предложили увеличить в разы
•
Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19
•
Форсировавший реку танк Т-72 поразил иностранных журналистов
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Китай свернул закупки российского газа
32
Ножи и топоры нашли у митингующих в Хабаровске
23
Россия испытает оружие Судного дня
22
Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам
21
Чиновников и артистов наградят за Конституцию
21