Астроном объяснил «черное квадратное НЛО» на Солнце

Черный квадрат на сделанном в обсерватории SOHO снимке, который уфологи и таблоиды окрестили кораблем пришельцев, оказался ошибкой при передаче сигнала, сообщил руководитель миссии SOHO Бернхард Флек.

Космическая обсерватория SOHO, наблюдающая за Солнцем, сделала снимок звезды, на нем есть маленький черный квадрат. Уфологи решили, что это космический корабль пришельцев, размерами в несколько раз превышающий Землю. Несколько иностранные таблоиды разместили новости об этом.

«Это, конечно, полная чушь. Черный квадрат появился на снимке из-за отсутствующего (поврежденного) блока телеметрии», — прокомментировал изданию Vice.com Флек.

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По его словам, черный квадрат на фото — исчезнувшие блоки пикселей размером 3232, которые являются самыми маленькими единицами блока телеметрии. Обычно большинство потерянных пикселей закрываются, но в некоторых случаях не все пустоты заполняются правильно.

Ученый пошутил, что может показать сотню похожих фотографий, где НЛО будет еще большего размера.

Солнечная и гелиосферная обсерватория SOHO — космический аппарат, который находится на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L1 в системе «Земля — Солнце». Ее задача заключается в постоянном мониторинге солнечной активности и исследований короны, солнечного ветра и внутренних слоев нашей звезды. Каждый день обсерватория получает большое количество снимков Солнца в нескольких спектральных диапазонах.