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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раскрыто происхождение найденных волос йети

Источник:
Sibnet.ru
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Найденные в Гималаях «волосы йети» на самом деле принадлежали лошади, следует из генетического анализа предоставленного ученым материала.

Таинственные черные волосы длиной около 15 сантиметров были найдены писателем Эндрю Бенфилдом и аналитиком Ричардом Хорси, которые путешествовали по Индии, Мьянме, Непалу и Бутану, собирая информацию о легендарном существе.

Материалы из поездки легли в основу документального сериала на BBC. В одной из серий участники экспедиции рассказали, что в ходе путешествия по Гималаям нашли загадочные черные волосы, пишет Live Science.

Американские ученые выделили ДНК из волос, обнаруженных путешественниками. Оказалось, что они принадлежали алтайским лошадям — эта горная порода распространена в Гималаях.

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