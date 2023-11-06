Раскрыто происхождение найденных волос йети

Найденные в Гималаях «волосы йети» на самом деле принадлежали лошади, следует из генетического анализа предоставленного ученым материала.

Таинственные черные волосы длиной около 15 сантиметров были найдены писателем Эндрю Бенфилдом и аналитиком Ричардом Хорси, которые путешествовали по Индии, Мьянме, Непалу и Бутану, собирая информацию о легендарном существе.

Материалы из поездки легли в основу документального сериала на BBC. В одной из серий участники экспедиции рассказали, что в ходе путешествия по Гималаям нашли загадочные черные волосы, пишет Live Science.

Американские ученые выделили ДНК из волос, обнаруженных путешественниками. Оказалось, что они принадлежали алтайским лошадям — эта горная порода распространена в Гималаях.