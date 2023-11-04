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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Пентагон скрывал контакты с НЛО от президентов США

Источник:
Sibnet.ru
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Спецслужбы скрывали контакты с НЛО и обнаруженные в ходе исследовательских программ инопланетные технологии даже от президентов США, заявил бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Груш.

При этом он допустил, что некоторые высокопоставленные политики все же знакомы с инопланетными секретами. В интервью изданию County Highway Груш назвал имя крупного политического деятеля конца XX века, но попросил его не публиковать.

Груш в июле давал показания Конгрессу под присягой. По его словам, американские спецслужбы на протяжении десятилетий находили фрагменты аппаратов, чье происхождение указывает на их внеземной статус.

Он уточнил, что сотрудники спецслужб и военные, которые связаны с программой по контактам с НЛО, как правило, работают в рамках более крупных секретных проектов другой направленности. В результате почти никто из них не обладает полной информацией.

Тема: На грани науки
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Топ комментариев

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

mosquito__2010

Это так же как ты видел что Захарова предлагала Вучичу ноги раздвинуть, воочию ?

Nik3316

все эти награды, копейки на фоне цены уничтоженной техники... и неплохая мотивация для бойцов

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...