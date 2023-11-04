Пентагон скрывал контакты с НЛО от президентов США

Спецслужбы скрывали контакты с НЛО и обнаруженные в ходе исследовательских программ инопланетные технологии даже от президентов США, заявил бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Груш.

При этом он допустил, что некоторые высокопоставленные политики все же знакомы с инопланетными секретами. В интервью изданию County Highway Груш назвал имя крупного политического деятеля конца XX века, но попросил его не публиковать.

Груш в июле давал показания Конгрессу под присягой. По его словам, американские спецслужбы на протяжении десятилетий находили фрагменты аппаратов, чье происхождение указывает на их внеземной статус.

Он уточнил, что сотрудники спецслужб и военные, которые связаны с программой по контактам с НЛО, как правило, работают в рамках более крупных секретных проектов другой направленности. В результате почти никто из них не обладает полной информацией.