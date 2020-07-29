Директор «Формулы-1» допустил появление российской команды

Российская команда может появиться в чемпионате «Формулы-1» в ближайшем будущем, гоночная серия заинтересована в устойчивых участниках после изменения финансового регламента, сообщил спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун.

«Новый экономический климат в "Формуле-1", бюджетные ограничения и более справедливое распределение призового фонда делают инвестиции в нашу команду гораздо более привлекательными. Если возникнет интерес со стороны российской команды или любой другой, который мы посчитаем устойчивым, мы будем полностью открыты для рассмотрения такой возможности», — сказал Браун в интервью ТАСС.

Сейчас только один российский гонщик, Даниил Квят, участвует в соревнованиях «Формулы-1», выступая за Alpha Tauri.

Ранее в «Формуле-1» выступали две команды с российской лицензией: «Мидланд» (2006) и «Маруся» (2012-2014).