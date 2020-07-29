НАВЕРХ

Директор «Формулы-1» допустил появление российской команды

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: © Formula1

Российская команда может появиться в чемпионате «Формулы-1» в ближайшем будущем, гоночная серия заинтересована в устойчивых участниках после изменения финансового регламента, сообщил спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун.

«Новый экономический климат в "Формуле-1", бюджетные ограничения и более справедливое распределение призового фонда делают инвестиции в нашу команду гораздо более привлекательными. Если возникнет интерес со стороны российской команды или любой другой, который мы посчитаем устойчивым, мы будем полностью открыты для рассмотрения такой возможности», — сказал Браун в интервью ТАСС.

Сейчас только один российский гонщик, Даниил Квят, участвует в соревнованиях «Формулы-1», выступая за Alpha Tauri.

Ранее в «Формуле-1» выступали две команды с российской лицензией: «Мидланд» (2006) и «Маруся» (2012-2014).

Еще по теме
Всех пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в акции против расизма
Будущее Квята в «Формуле-1» оказалось под вопросом
Квят объяснил отказ преклонить колено на Гран-при Австрии
Квят и еще пять пилотов не преклонили колено на Гран-при Австрии
смотреть все
Спорт #Автоспорт
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия испытает оружие Судного дня
•
Доставка зарубежных онлайн-заказов сократится до одного дня
•
Онищенко сравнил заразность гриппа и коронавируса
•
Алкозамки появятся в российских автомобилях
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Липницкая показала новорожденную дочь
28.07.2020 14:54
Родченков в маске напал на Россию
27.07.2020 17:41
Министр спорта не увидел смысла в уходе легкоатлетов из сборной
09.07.2020 12:53
Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
07.07.2020 14:57
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия испытает оружие Судного дня
•
Доставка зарубежных онлайн-заказов сократится до одного дня
•
Онищенко сравнил заразность гриппа и коронавируса
•
Алкозамки появятся в российских автомобилях
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Только, один вопрос: а в чем заслуга? Утопающего спасли? Из пожара, кого вытащили?...

jeryakob

прямо по этому списку и сажать можно

Митрич62

Печеньки Путина верным холуям.

Иркут 69

Раздача цацек - излюбленное хобби стареющих автократов.

nicollaich

Нашим олигархам нащёлкали пребольно по носу.