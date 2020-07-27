Новосибирский школьник сдал на 100 баллов ЕГЭ по трем предметам

Выпускник СУНЦ НГУ сдал ЕГЭ на 100 баллов по трем предметам – информатика и ИКТ, математика (профильный уровень) и физика, сообщает пресс-служба правительства региона.

115 выпускников Новосибирской области получили 100 баллов по результатам ЕГЭ. В прошлом году количество стобалльников в регионе составило 76 человек.

Наибольшее количество стобалльных результатов – по русскому языку (63), информатике и ИКТ (16), математике (13) и истории (13). При этом семь выпускников набрали 100 баллов сразу по нескольким предметам.

В частности, выпускник СУНЦ НГУ (Советский район) сдал ЕГЭ на 100 баллов по трем предметам – информатика и ИКТ, математика (профильный уровень) и физика.