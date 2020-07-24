Шойгу подарил Туве поликлинику

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поарил родной Туве новую поликлинику, сообщил глава региона Шолбан Кара-Оол.

Минобороны России приступило к строительству многофункционального медицинского центра в Кызыле.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу помимо строительства медицинского центра решил дополнительно построить в Туве здание поликлиники для всех видов медицинской помощи, а также столовой и иных обеспечивающих сооружений (гаража, прачечной, пункта дезинфекции и КПП).

«Сейчас наша задача в кратчайшие сроки предоставить медико-техническое задание на поликлинику и техзадания на дополнительные сооружения», — сказал Кара-Оол.