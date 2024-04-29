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Малышева выбрала самый полезный шашлык

Источник:
Sibnet.ru
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Шашлык из красной рыбы — самый полезный для здоровья, о его достоинствах рассказали телеведущая Елена Малышева и ее коллеги-врачи в программе «Жить здорово!».

«Я считаю, что это идеальное блюдо», — высказалась Малышева о рыбном шашлыке.

Она объяснила, что в мясном блюде содержатся канцерогены, повышающие риск развития рака.

«А там (в рыбе) как раз нет этого количества полиароматических углеводородов, которые являются по сути запахом шашлыка и запахом рака», — добавил врач-иммунолог Андрей Продеус.

Офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что красная рыба содержит витамин B12. Он участвует в строении оболочки зрительного нерва, который дает человеку возможность видеть. Продеус также отметил, что продукт богат витамином D, полезным для костей.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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