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Вступление в брак связали с ухудшением сна и набором веса

Источник:
Daily Mail
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Семейная пара
Фото: © Kampus Production

Счастливые пары чаще набирают вес в ходе совместного проживания, к такому выводу пришли эксперты из американского общества по изучению ожирения (The Obesity Society).

В среднем женщины в течение первых лет счастливого брака набирают почти 11 килограммов веса, приводит Daily Mail данные The Obesity Society. Статистика говорит о том, что у счастливых пар процент жировой массы в теле часто выше, чем у тех, кто не удовлетворен отношениями.

Эксперты объясняют это тем, что супруги в удачном брачном союзе теряют мотивацию следить за весом из-за отсутствия необходимости  привлекать новых партнеров. Недовольство браком же побуждает людей оставаться в форме для поиска альтернатив.

Еще одно исследование показало, что замужние женщины спят хуже, чем их супруги. Виной тому храп партнеров и посторонние шумы.


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Жизнь #Здоровье
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ld_andrey

Ему задают один и тот же вопрос, он даёт один и тот же ответ. Не выдавай желаемое за действительное.

Asd10

Да ни о чём это, расслабься. Зеленский и хозяева его откажутся, и всё продолжит идти по пути предначертаному....

scorpion_ss_

Они забыли сказать что буи собственно наши и мы их выставляем в интересах обеих сторон, половину убрали,...

velam

ЦИПсята даже не удасужились внимательно почитать новость, а уже извергли свою чуш в комментариях.