Вступление в брак связали с ухудшением сна и набором веса

Счастливые пары чаще набирают вес в ходе совместного проживания, к такому выводу пришли эксперты из американского общества по изучению ожирения (The Obesity Society).

В среднем женщины в течение первых лет счастливого брака набирают почти 11 килограммов веса, приводит Daily Mail данные The Obesity Society. Статистика говорит о том, что у счастливых пар процент жировой массы в теле часто выше, чем у тех, кто не удовлетворен отношениями.

Эксперты объясняют это тем, что супруги в удачном брачном союзе теряют мотивацию следить за весом из-за отсутствия необходимости привлекать новых партнеров. Недовольство браком же побуждает людей оставаться в форме для поиска альтернатив.

Еще одно исследование показало, что замужние женщины спят хуже, чем их супруги. Виной тому храп партнеров и посторонние шумы.