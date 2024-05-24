Врач перечислил снижающие эрекцию популярные лекарства

Регулярный прием некоторых популярных лекарств может привести к снижению эрекции, сообщил уролог Александр Лубенников.

Лубенников перечислил группы препаратов в телеграм-канале. По словам уролога, многие молодые мужчины без консультации врача пьют обезболивающие, антигистаминные или таблетки от изжоги (например, омез). При длительном приеме они негативно влияют на эрекцию.

Пожилые пациенты часто принимают лекарства от давления, мочегонные средства, антидепрессанты. Эти медикаменты тоже могут быть причиной плохой эрекции.

Врач призвал не заниматься самолечением, а принимать препараты только по назначению специалиста.

Ученые выявили два принципиально разных вида мужского члена