Ученые выявили два принципиально разных вида мужского члена

Существует два вида мужских половых органов во время эрекции, выяснили испанские ученые. Результаты исследования были представлены на конгрессе Европейской ассоциации урологов в Милане.

Оказалось, что один вид пенисов в эрегированном состоянии увеличивается в размерах более чем на 56%, а второй увеличивается менее чем на 31%. При этом исследователи пока не знают, с чем связано такое различие.

В ходе изучения участников эксперимента, у которых измеряли длину и обхват полового члена в спокойном и эрегированном состоянии, ученые установили, что у одной группы испытуемых половые органы более длинные в спокойном состоянии, тогда как у другой — наоборот.

Результаты исследования могут быть важными для выбора хирургического подхода в случае соответствующего медицинского вмешательства, считают авторы открытия.