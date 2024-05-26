Как провести день перед ЕГЭ

Вечером перед экзаменом важно подготовить паспорт и другие вещи, которые могут пригодиться при сдаче ЕГЭ, посоветовала руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.

Первое, что рекомендуется сделать сдающим, — это пересмотреть все свои конспекты, но не заниматься изучением нового материала, указала специалист. «При повторении материала школьнику можно попробовать проговаривать его вслух, так он лучше закрепится», — приводят «Известия» слова Неверовой.

«Перед экзаменом лучше очистить голову и расслабиться. Главное — использовать именно тот способ расслабления, который приводит подростка в состояние комфорта и покоя. Будь то занятие спортом, спокойная музыка, приятный фильм или просмотр соцсетей — важно, чтобы способ был действенным. На ужин лучше съесть легкую и полезную пищу, чтобы сохранить энергию и не чувствовать себя плохо на следующий день», — дала совет эксперт.

По ее словам, родителям важно помочь создать своему ребенку комфортные условия для повторения материала, а также обсудить план действий на завтрашний день — вновь проговорить место проведения экзамена и время его начала.

«Кроме того, не менее важно поддержать ребенка эмоционально, дать ему понять, что в его успех на экзамене верят. Если школьнику это необходимо, то можно провести время в приятной обстановке, например, вместе приготовить ужин», — сказала Неверова.