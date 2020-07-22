Росздравнадзор зафиксировал увеличение смертности в России

Росздравнадзор зарегистрировал рост смертности в России зафиксирован за шесть месяцев 2020 года, в частности из-за новой коронавирусной инфекции, сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

«К сожалению, <...> оперативные данные первого полугодия показывают о том, что мы наблюдаем рост смертности. В основном это связано конечно же с новой коронавирусной инфекцией, но при этом, <...> увы, не во всех субъектах картина выглядит одинаково», — цитирует ТАСС Самойлову.

По ее словам, есть, «где наблюдается значительный прирост смертности, то есть это более тысячи человек на субъект, и увеличены абсолютные и относительные значения в этих субъектах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вирусологи объяснили ошибки тестов на коронавирус

Она отметила, что не во всех регионах была правильно выстроена система маршрутизации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, поэтому случались перекрещивания больных и здоровых людей.

«Далеко не во всех субъектах медицинские организации, которые предназначены для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, были выключены из оказания помощи пациентам с COVID-19. Увы, в 45 субъектах использовались компьютерные томографы для оказания помощи пациентам с COVID, то есть тем самым мы наблюдали перекрещивание больных и здоровых пациентов», — пояснила глава Росздравнадзора.