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Вирусологи объяснили ошибки тестов на коронавирус

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой, сообщила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить небольшое количество антител. Иногда все зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила РБК Попович.

Так она отреагировала на выводы швейцарского иммунолога Беды Штадлера об отсутствии бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. По его мнению, ошибка произошла из-за того, что тесты на коронавирус не способны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса».

Попович добавила, что российские тесты не обладают 100-процентной чувствительностью, у них 95–96%. По ее словам, в 4% случаев могут допускаться ошибки. «Само по себе тестирование в любом случае полезно. И если есть симптомы, тесты лучше сдавать несколько раз», — отметила она.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ярослав Ашихмин отметил, что кроме системы иммунитета, основанной на производстве антител есть еще клеточный иммунитет, который «срабатывает незаметно» при заражении.

«Преступника могут скрутить обычные полицейские и не сообщить об этом Федеральной службе безопасности. Вопрос: если этот вирус «скрутили» на улице обычные полицейские, разобрались сами, это инфекция или нет, бессимптомное течение или нет?» — добавил Ашихмин.

Он отметил, что «служба клеточного звена иммунитета» защищает человека от разных вирусов, включая коронавирус. По сути, заболевание, протекающее бессимптомно, означает, что «система клеточного иммунитета смогла справиться» и организму не пришлось задействовать антитела.

Однако, по его словам, сделать тесты на работу клеточного иммунитета сложно, так как лишь в Москве найдется «пара лабораторий», которые могут определить, есть ли клеточный иммунитет у тех, у кого нет антител. «Если клеточный иммунитет справился, у человека произошла иммунная реакция при встрече с вирусом, но при этом не развилась инфекция, то это бессимптомное течение», — считает кандидат медицинских наук.


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Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

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И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

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Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.