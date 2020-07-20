Яркий метеор пролетел над Иркутском

Жители Иркутской области ночью в воскресенье стали свидетелями необычного небесного явления: яркий метеор пролетел в небе над Иркутским и Усольским районами.

«Пролет наблюдали в направлении на закат, на юго-запад. След долгий, длинный, ярко-зеленый. Само тело ярко-светлое с красно-оранжевым окончанием (как горизонтальный полет зеленой сигнальной ракеты). Наблюдали только как заметили, секунд 5-7. Зрелище!», — написал иркутянин Владимир Спорышев, который наблюдал пролет в районе Байкальского тракта.

Фото: © Иркутский планетарий

Свидетельства очевидцев приходят и с Усольского района. «Зрелище, конечно, было удивительное. Очень рада, что увидела такую красоту, волнующую и ужасающую одновременно», — написала Людмила Сергиенко из деревни Старая Ясачная.

У планетария 11 свидетельств явления из Иркутска, Ангарска и Свирска, записанных в соответствии с формой на сайте IMO — Международной метеорной организации.

«Мы призываем всех делиться своими наблюдениями на сайте imo.net. После анализа всех свидетельств возможно будет показать реальную траекторию тела, вычислить точки входа в атмосферу Земли, и, возможно, определить другие характеристики. От количества и географии свидетельств будет зависеть точность расчетов», — сказал директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Правильная и корректная запись наблюдений позволяет ученым собирать данные и, анализируя статистику, изучать распределение метеороидов в околоземном пространстве, ведь астероидная опасность — реальная угроза, о которой напоминают такие события.