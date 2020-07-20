НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ангарский маньяк признался в новых убийствах

Источник:
Sibnet.ru
108 0
Фото: © СУ СК России по Иркутской области

Ангарский маньяк Михаил Попков и бывший полицейский, дважды приговоренный к пожизненному заключению за 81 убийство, признался еще в двух расправах, сообщило СУ СК России по Иркутской области.

Попкова признали виновным в 81 убийстве и трех покушениях на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области, за что дважды приговорен к пожизненному заключению.

#Громкое дело
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов

Сейчас он отбывает наказание в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных. Оттуда он вновь написал явки с повинной в совершении преступлений в городе Ангарске, в связи с чем этапирован в СИЗО-1 города Иркутска.

На допросе следователям осужденный дал признательные показания в убийствах еще двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал.

По одному из эпизодов мужчине предъявлено обвинение в совершении в июле 1995 года в городе Ангарске убийства женщины. 

Женщина до настоящего времени числилась без вести пропавшей. По второму эпизоду проводятся необходимые следственные действия.

Маньяк забирал женщин на машине вечером и ночью из общественных мест Ангарска, Усолья-Сибирского и Иркутска. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия находили на области — в лесу, на кладбищах, у обочин дорог.

Еще по теме
Пираты захватили танкер с россиянами в Гвинейском заливе
Заместителя мэра Томска задержали из-за крупной взятки
СК задержал замдиректора «Почты России»
Рассмотрение дела «вора в законе» в Забайкалье отложили из-за COVID-19
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил о подготовке свержения власти в Белоруссии
•
Самолет Ан-2 пропал во время полета в Бурятии
•
Разработанная Минобороны России вакцина успешно прошла испытания
•
Реальные доходы россиян за три месяца упали на 8%
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Секреты специй: как замариновать куриный шашлык
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ангарский маньяк признался в новых убийствах
Сибирь 20.07.2020 10:45
Стивен Сигал приедет к буддийским монахам в Бурятию
Сибирь 20.07.2020 10:02
Травников поздравил металлургов кадром из «Терминатора»
Сибирь 20.07.2020 09:53
Самолет Ан-2 пропал во время полета в Бурятии
Сибирь 20.07.2020 09:43
Самое популярное
Обнаженная модель примерила прозрачное платье
4575
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
3397
Техрегламент пополнился запретом на ремонт авто старыми запчастями
3101
«Газпром» повысит стоимость газа для россиян
3055
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил о подготовке свержения власти в Белоруссии
•
Самолет Ан-2 пропал во время полета в Бурятии
•
Разработанная Минобороны России вакцина успешно прошла испытания
•
Реальные доходы россиян за три месяца упали на 8%
Как это работает
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Секреты специй: как замариновать куриный шашлык
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.