Ангарский маньяк признался в новых убийствах

Ангарский маньяк Михаил Попков и бывший полицейский, дважды приговоренный к пожизненному заключению за 81 убийство, признался еще в двух расправах, сообщило СУ СК России по Иркутской области.

Попкова признали виновным в 81 убийстве и трех покушениях на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области, за что дважды приговорен к пожизненному заключению.

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Сейчас он отбывает наказание в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных. Оттуда он вновь написал явки с повинной в совершении преступлений в городе Ангарске, в связи с чем этапирован в СИЗО-1 города Иркутска.

На допросе следователям осужденный дал признательные показания в убийствах еще двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал.

По одному из эпизодов мужчине предъявлено обвинение в совершении в июле 1995 года в городе Ангарске убийства женщины.

Женщина до настоящего времени числилась без вести пропавшей. По второму эпизоду проводятся необходимые следственные действия.

Маньяк забирал женщин на машине вечером и ночью из общественных мест Ангарска, Усолья-Сибирского и Иркутска. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия находили на области — в лесу, на кладбищах, у обочин дорог.