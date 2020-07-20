Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки

Победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена приведет к уничтожению Америки и невообразимым ужасам, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимые ужасы произойдут с Америкой. Посмотрите на Портленд, где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия. Мы отправили помощь. Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию», — приводит ТАСС слова президента.

В субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун (представляет демократов) потребовала от главы государства вывести подразделения федеральных силовых структур и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

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Она назвала действия вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде «вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями». Аналогичную позицию выразил и мэр Портленда Тед Уилер (представляет демократов).

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая — начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.