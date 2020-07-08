Байден предложил ударить по российскому экспорту

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий сейчас на президентский пост, предложил собственный план усовершенствования системы снабжения США путем ограничения импорта из таких стран, как Россия и Китай.

Байден в случае своего избрания президентом в ноябре обещает исключить возможность возникновения «перебоев в поставках товаров, необходимых Америке прежде всего» в случае кризиса или повторения пандемии коронавируса, и «использовать для этого все средства, имеющиеся в распоряжении федерального правительства».

«Там, где это будет необходимо для защиты важнейших объектов инфраструктуры и снабжения, он наложит целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, представляющих угрозу национальной безопасности США», — приводит ТАСС предложение Байдена.

Он назвал в числе критически важных для США направлений энергетические технологии, полупроводники, электронику, телекоммуникационную инфраструктуру, сырье и товары медицинского назначения, включая средства личной защиты.

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Байден критикует действующего президента Дональда Трампа за ущемление интересов союзников США и считает более целесообразным в тесном взаимодействии с ними «выстраивать более прочные и надежные цепочки поставок», рассчитанные на отражение «угроз XXI века».

«Союзники США, как и Соединенные Штаты, не должны зависеть от поставок критически важных товаров из стран, подобных Китаю и России», — говорится в проекте, в котором подчеркивается необходимость выработки новых подходов и обновления правил торговли.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17-20 августа. Съезд республиканцев запланирован в 24-27 августа. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.