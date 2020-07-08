НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Байден предложил ударить по российскому экспорту

Источник:
ТАСС
237 4
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий сейчас на президентский пост, предложил собственный план усовершенствования системы снабжения США путем ограничения импорта из таких стран, как Россия и Китай.

Байден в случае своего избрания президентом в ноябре обещает исключить возможность возникновения «перебоев в поставках товаров, необходимых Америке прежде всего» в случае кризиса или повторения пандемии коронавируса, и «использовать для этого все средства, имеющиеся в распоряжении федерального правительства».

«Там, где это будет необходимо для защиты важнейших объектов инфраструктуры и снабжения, он наложит целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, представляющих угрозу национальной безопасности США», — приводит ТАСС предложение Байдена.

Он назвал в числе критически важных для США направлений энергетические технологии, полупроводники, электронику, телекоммуникационную инфраструктуру, сырье и товары медицинского назначения, включая средства личной защиты.

#Мир
Трамп сообщил, почему Россию прогнали из G8

Байден критикует действующего президента Дональда Трампа за ущемление интересов союзников США и считает более целесообразным в тесном взаимодействии с ними «выстраивать более прочные и надежные цепочки поставок», рассчитанные на отражение «угроз XXI века».

«Союзники США, как и Соединенные Штаты, не должны зависеть от поставок критически важных товаров из стран, подобных Китаю и России», — говорится в проекте, в котором подчеркивается необходимость выработки новых подходов и обновления правил торговли.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17-20 августа. Съезд республиканцев запланирован в 24-27 августа. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Еще по теме
Трамп официально заявил о выходе США из ВОЗ
Власти США хотят запретить TikTok
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
Замглавы МИД России заявил о полной утрате доверия к США
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России #Деньги #Промзона
КАРТИНА ДНЯ
•
Минпросвещения отменило школьные линейки 1 сентября
•
Кремль отреагировал на призыв сделать процесс Сафронова открытым
•
Байден предложил ударить по российскому экспорту
•
Командование ВС США усомнилось в сговоре России с талибами
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Самолет «Байкал» превратят в моноплан
Сибирь 08.07.2020 20:10
Церковь в Кузбассе оштрафовали за массовое богослужение на Пасху
Сибирь 08.07.2020 18:25
Новый помощник появился у Агафьи Лыковой
Сибирь 08.07.2020 17:31
«Норникель» оспорит размер вреда от разлива нефти
Сибирь 08.07.2020 17:07
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
48378
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
9106
Путин призвал в Россию мигрантов
4376
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
4329
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Минпросвещения отменило школьные линейки 1 сентября
•
Кремль отреагировал на призыв сделать процесс Сафронова открытым
•
Байден предложил ударить по российскому экспорту
•
Командование ВС США усомнилось в сговоре России с талибами
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Картинка и размер: чем отличаются форматы видеофайлов
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал в Россию мигрантов
49
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
39
Путин пошутил по поводу флага ЛГБТ на посольстве США
33
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
33
Президент подписал указ о внесении поправок в Конституцию
30