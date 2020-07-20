Перевод авто с бензина на газ обойдется россиянам на 90% дешевле

Обновленная программа, компенсирующая населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начала работать с 20 июля. Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а «Газпром» еще 30%, владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%.

Переход на газ должен снизить траты владельца автомобиля на топливо на 60-65%. Речь идет о КПГ (компримированном природном газе), а не о других видах газомоторного топлива: СУГ (сжиженном углеводородном газе) или СПГ (сжиженном природном газе).

По словам замминистра энергетики России Антона Инюцына, благодаря КПГ граждане и представители малого и среднего бизнеса смогут сэкономить от 100 до 200 тысяч рублей в год с каждого автомобиля. «Такая мера может стать эффективным способом поддержки как физлиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в нынешний непростой период. Это, например, таксисты, фермеры, которым необходимо много ездить», — сказал он.

Регионам была поставлена задача до 20 июля обеспечить фактический доступ малого и среднего бизнеса и граждан к мерам поддержки на новых условиях. Установка и регистрация газобаллонного оборудования должна производиться в течение не более пяти рабочих дней.

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«Региональные власти определяют сервисные центры, которые имеют соответствующие сертификаты и отвечают требованиям безопасности. Желающий переоборудовать автомобиль подает заявку в этот центр, оплачивает только ту часть, о которой мы с вами говорили. Все остальное сервис делает ему бесплатно», — описал процедуру замминистра.

Компримированный природный газ существенно экологичнее и дешевле традиционных видов топлива, поэтому он активно используется во всем мире. Например, в Китае продается в 40 раз больше такого топлива, чем в России.

На легковом автомобиле на одной заправке можно проехать порядка 250 километров, а потом переключиться на бензин. Пробег грузовых на одной заправке составляет около 450-500 километров. Стоимость переоборудования без учета новых субсидий — в среднем от 60 до 90 тысяч рублей.