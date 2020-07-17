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Новак назвал срок стабилизации розничных цен на бензин

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на бензин Аи-95 в российской рознице в июне выросли на 1%, на бензин Аи-92 — на 0,8%, но в июле ситуация должна стабилизироваться, так как оптовые цены начали снижаться, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«В июле текущего года наметилась тенденция к снижению оптовых цен на моторные топлива и росту маржинальности независимых АЗС, что должно привести к стабилизации розничных цен ввиду сокращения давления на независимую розницу и снятию социальной напряженности», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, основной рост розничных цен на моторное топливо произошел в июне и составил +0,34 руб. за литр или +0,8%. Но динамика цен находится «в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских цен с начала года по 13 июля 2020 года, которое составило +3%», подчеркивает Новак.

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Министр отметил, что в июне отгрузка автомобильного бензина экологического класса 5 на внутренний рынок выросла на 38,6% по сравнению с маем — до 2,8 миллиона тонн, отгрузка дизельного топлива - на 20,9% — до 3,1 миллиона тонн. «Запасы топлива сохраняются на стабильно высоких уровнях», — заключил он.

Ранее цена на бензин Аи-95 на биржевых торгах в июне несколько раз побила рекорд роста. В ФАС и Минэнерго это объясняли снятием карантинных ограничений в стране и резким ростом спроса на топливо. Нефтекомпаниям было поручено увеличить объем предложения, после этого цена на бирже, через которую продается примерно 20% всего бензина в стране, начала снижаться.

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Экономика #Недра и ТЭК #Деньги
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