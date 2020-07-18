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Евросоюз раскритиковал санкции США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил глубокую обеспокоенность применением санкций или угрозой санкций со стороны США против европейских компаний.

«Мы стали свидетелями развития этой тенденции в случаях Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и совсем недавно — проектов Nordstream 2 и Turkstream», — говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Боррель подчеркнул, что Европейский союз в принципе выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, осуществляющих законный бизнес. Кроме того, экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву.

Европейский дипломат уточнил, что когда стороны разделяют общие цели внешней политики и политики безопасности, большое значение имеет координация целенаправленных санкций с партнерами, которая невозможна «под угрозой санкций».

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