Зоопаркам и пляжам разрешили работу в Забайкалье

Парки, скверы, зоопарки и пляжи могут возобновить работу в Забайкалье. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Осипов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Второй этап снятия ограничений идет в плановом темпе, скорость открытий сфер очень хорошая. Хочу сказать спасибо бизнесу за то, что выполняют все предписания и рекомендации Роспотребнадзора», — сказал зампред краевого правительства Александр Бардалеев.

Парки, скверы и пляжи Забайкалья могут возобновить работу. На их территории также могут работать летние кафе. Но проводить массовые мероприятия и открывать аттракционы пока запрещено.

Также свои двери для забайкальцев откроют зоопарки. Исключением является работа детских (контактных) зоопарков. Неизменным условием для открытия этих объектов является соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил.