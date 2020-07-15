НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Азербайджан нанес удары по военным объектам Армении. ВИДЕО

Источник:
РИА Новости
415 1

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники армии Армении на товузском направлении границы азербайджано-армянской государственной границы.

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении — опорный пункт роты», — сообщил РИА Новости глава пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы.

Также Даргяхлы уточнил, что «в результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений была уничтожена боевая техника вооруженных сил Армении».

Военное ведомство Азербайджана разместило видеокадры операций на своем сайте.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.



Еще по теме
Российско-турецкий военный патруль подорвали в Сирии
Бои вспыхнули на границе Армении и Азербайджана
Дроны боевиков атаковали российскую базу в Сирии
Санкции против России призвали ввести в США за «сговор» с талибами
смотреть все
Оборона #Конфликты #Военная политика #Мир #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены готовые принять российских туристов страны
•
Азербайджан нанес удары по военным объектам Армении. ВИДЕО
•
Сбербанк отстранил сотрудников, обвиняемых в домогательствах
•
Россияне высказали свое отношение к вину
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Запреты из-за COVID-19 сократили число кишечных инфекций в Забайкалье
Сибирь 15.07.2020 12:44
Ученые нашли мумию «амазонки» в Туве
Сибирь 15.07.2020 12:08
Мужчина отправил на ЕГЭ родственника вместо себя
Сибирь 15.07.2020 11:41
Организатора секты задержали в Томской области
Сибирь 15.07.2020 11:03
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8888
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8282
Алтайский край ответил на рост коронавируса ослаблением режима
3808
Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой
3790
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены готовые принять российских туристов страны
•
Азербайджан нанес удары по военным объектам Армении. ВИДЕО
•
Сбербанк отстранил сотрудников, обвиняемых в домогательствах
•
Россияне высказали свое отношение к вину
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
54
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
30