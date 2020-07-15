Азербайджан нанес удары по военным объектам Армении. ВИДЕО

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники армии Армении на товузском направлении границы азербайджано-армянской государственной границы.

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении — опорный пункт роты», — сообщил РИА Новости глава пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы.

Также Даргяхлы уточнил, что «в результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений была уничтожена боевая техника вооруженных сил Армении».

Военное ведомство Азербайджана разместило видеокадры операций на своем сайте.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.