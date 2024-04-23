Россия впервые уничтожила американскую установку MIM-23 Hawk

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk американского производства на Украине, следует из опубликованной сводки военного ведомства.

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах», — говорится в сообщении.

MIM-23 Hawk был принят на вооружение в 1959 году, став одним из первых в мире зенитно-ракетных комплексов с полуактивным радиолокационным наведением. Всего было произведено 1700 пусковых установок и около 36 тысяч ракет.

Средством поражения комплекса является одноступенчатая твердотопливная ракета с дальностью около 50 километров. В 2002 году комплекс был снят с вооружения в США, но по состоянию на 2023 год продолжает эксплуатироваться армиями других государств.