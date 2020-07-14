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Death Stranding вышла на ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Death Stranding

Игра Death Stranding вышла на ПК и доступна для покупки в сервисах Steam и Epic Games Store, для россиян цена составляет 3499 рублей.

Death Stranding изначально являлась эксклюзивом PlayStation 4, ее релиз состоялся в ноябре 2019 года. Экшен с открытым миром от Kojima Productions собрал противоречивые оценки, однако в целом критики отметили выдающиеся инновационные качества проекта от дизайнера Хидэо Кодзимы.

Версия для ПК потребует 80 ГБ свободного места на жестком диске, DirectX 12 и Windows 10. Кроме того, пользователям нужно 8 ГБ оперативной памяти. Для минимальных настроек достаточно процессора Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200, а также видеокарты GeForce GTX 1050 3 ГБ или AMD Radeon RX 560 4 ГБ.

Рекомендуемые системные требования для 1080p и 60 FPS: процессор Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600, а также видеокарта GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 590.

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