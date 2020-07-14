Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий в Норильске

Состояние основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина серьезно сократилось на фоне экологических скандалов, но он по-прежнему удерживает звание самого богатого россиянина, подсчитал Forbes.

Состояние Потанин с 4 июня стало меньше на 3,6 миллиарда долларов, с 26,7 до 23,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Падение оценки состояния гендиректора «Норильского Никеля», которому принадлежит 34% металлургического гиганта, произошло на фоне сразу нескольких громких аварий на предприятиях, входящих в группу «Норникеля».

Первой и самой крупной из аварий стал разлив около 21 тысячи тонн дизельного топлива после аварии под Норильском на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочке« «Норникеля». Сама авария произошла 29 мая, однако широко известно о ней стало только 3 июня, когда она стала темой совещания у президента Владимира Путина, показанного в телеэфире.

Напряженная обстановка вокруг компании негативно отразилась на котировках ее акций. Состояние Потанина за 4 июня сократилось на 1,5 миллиарда долларов. На следующий день, 5 июня, Потанин участвовал в совещании с Путиным и пообещал там ликвидировать последствия аварии за счет компании, после чего акции «Норникеля» несколько отыграли падение.

#Происшествия Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?

Затраты на ликвидацию аварии сам Потанин оценивал в 10 миллиардов рублей. После того, как Росприроднадзор 6 июля оценил ущерб экологии в 148,2 миллиарда рублей, котировки «Норникеля» отреагировали очередным падением.

Последнее по времени резкое падение котировок «Норникеля» произошло в понедельник, 13 июля — после того, как 12 июля стало известно, что около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард в Таймыре из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз» (входит в «Норникель»).

В итоге состояние Потанина сократилось на 3,6 миллиарда долларов. Несмотря на сокращение состояния, Потанин по-преждему удерживает первое место среди российский миллиардеров — его ближайший преследователь, основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон, с состоянием 22,3 миллиарда долларов отстает от него на 800 миллионов долларов.