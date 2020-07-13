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Стала известна причина смерти невесты на свадьбе

Источник:
"Московский комсомолец"
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Фото: © Sibnet.ru

Причиной смерти невесты на свадебном банкете в Москве стал анафилактический шок, вызванный орехами в конфетах. Реанимационная бригада не сумела спасти девушку.

Трагедия произошла 11 июля в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев. В какой-то момент 25-летней невесте вдруг резко стало плохо, девушка стала задыхаться прямо за столом.

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Перепуганные гости и сотрудники заведения вызвали «скорую». Приехавшие медики диагностировали у невесты анафилактический шок и вызвали реанимационную бригаду. Не смотря на все усилия врачей, спасти девушку они так и не смогли.

Как выяснилось, у девушки с детства была аллергия на орехи. Заказывая блюда для банкета, родные акцентировали на этом внимание. Но никто не обратил внимание на конфеты с орехами. По словам близких, перед трагедией девушка съела несколько штук, после чего ей и стало плохо.

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Топ комментариев

Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.