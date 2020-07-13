Стала известна причина смерти невесты на свадьбе

Причиной смерти невесты на свадебном банкете в Москве стал анафилактический шок, вызванный орехами в конфетах. Реанимационная бригада не сумела спасти девушку.

Трагедия произошла 11 июля в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев. В какой-то момент 25-летней невесте вдруг резко стало плохо, девушка стала задыхаться прямо за столом.

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Перепуганные гости и сотрудники заведения вызвали «скорую». Приехавшие медики диагностировали у невесты анафилактический шок и вызвали реанимационную бригаду. Не смотря на все усилия врачей, спасти девушку они так и не смогли.

Как выяснилось, у девушки с детства была аллергия на орехи. Заказывая блюда для банкета, родные акцентировали на этом внимание. Но никто не обратил внимание на конфеты с орехами. По словам близких, перед трагедией девушка съела несколько штук, после чего ей и стало плохо.