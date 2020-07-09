Врач рассказала об осложнениях от укусов комаров

Укус комара может вызвать анафилактический шок, если комариный укус был в области глаза или веко, в таком случае нужно обратиться к врачу, сказала врач-дерматолог Лариса Алексеева.

«Иногда может развиваться анафилактический шок, если комариный укус был в области глаза или веко. От такого может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо», — рассказала радио Sputnik Алексеева.

По ее словам, это случается крайне редко, но, если это произошло, нужна срочная медицинская помощь.

«Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь. Надо принять антигистаминный препарат первого поколения и обязательно вызвать скорую помощь. Если вы ничего такого не наблюдаете кроме повреждения кожного покрова и покраснения с зудом, то с этим можно идти к дерматологу или приложить холодный компресс», — сказала дерматолог.