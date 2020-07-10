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Турция превратила собор Святой Софии в мечеть

Источник:
ТАСС
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Фото: Alexxx Malev / CC BY-SA 3.0

Государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора Святой Софии в Стамбуле и зарегистрировал храм как мечеть, сообщают турецкие СМИ.

Госсовет Турции провел заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение продлилось всего 17 минут, приводит ТАСС сообщение CNN Turk.

Президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения высшего административного суда по этому вопросу и поступит в зависимости от него.

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Обеспокоенность решением турецких властей выражали в ЮНЕСКО, Греции, России и других организациях и государствах. Но глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет действовать без учета посторонних мнений.

Софийский собор в Стамбуле — и христианская святыня. Этот памятник византийского зодчества был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. Здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

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