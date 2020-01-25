Православная церковь объяснила необходимость золотых куполов

Золотые купола храмов составляют культурную ценность народа и потому необходимы, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Священника спросили в эфире телевизионной программы, почему православные храмы украшены золотом и не лучше ли было бы сэкономить на церковном убранстве, а вырученные деньги отдать бедным.

«Никому же не приходит в голову говорить "Давайте распродадим Алмазный фонд, а на вырученные деньги построим больницы и школы", или "Давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж" – это все культурное наследие», — сказал митрополит.

Иларион напомнил, что церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа. В качестве примера он привел храм Василия Блаженного на Красной площади, Соборную площадь в Кремле и храм Христа Спасителя.

«Храмы, которые строятся сегодня, со временем будут признаны памятниками архитектуры – ими будут восхищаться так же, как мы восхищаемся сегодня древними храмами. И даже те облачения, которые сегодня носят архиереи, когда-нибудь выставят в музеях», — подытожил священник.