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Православная церковь объяснила необходимость золотых куполов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: FHen / CC BY-SA 2.5

Золотые купола храмов составляют культурную ценность народа и потому необходимы, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Священника спросили в эфире телевизионной программы, почему православные храмы украшены золотом и не лучше ли было бы сэкономить на церковном убранстве, а вырученные деньги отдать бедным.

«Никому же не приходит в голову говорить "Давайте распродадим Алмазный фонд, а на вырученные деньги построим больницы и школы", или "Давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж" – это все культурное наследие», — сказал митрополит.

Иларион напомнил, что церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа. В качестве примера он привел храм Василия Блаженного на Красной площади, Соборную площадь в Кремле и храм Христа Спасителя.

«Храмы, которые строятся сегодня, со временем будут признаны памятниками архитектуры – ими будут восхищаться так же, как мы восхищаемся сегодня древними храмами. И даже те облачения, которые сегодня носят архиереи, когда-нибудь выставят в музеях», — подытожил священник.

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