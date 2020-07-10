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Локоть заявил о борьбе с волной запаха в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил департаменту ЖКХ следить за каждой волной неприятного запаха с Кудряшовского свинокомплекса.

Новосибирцы жалуются, что в начале июля в Новосибирске нечем дышать из-за неприятного запаха.

«Месяц назад было выездное заседание на Кудряшовском свинокомплексе депутатов Горсовета и специалистов мэрии, был зафиксирован источник. Это нарушение технологий обращения с отходами жизнедеятельности свинокомплекса. Периодически город накрывает волна запаха», — сказал на онлайн-встрече с журналистами в пятницу Локоть.

По его словам, тема обсуждалась с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Губернатор и мэр поручили подчиненным реагировать на каждую волну, обращаясь с Роспотребнадзор.

«Мы обращались в Роспотребнадзор, но уровень запаха не нормируется, нет шкалы измерения. При высокой температуре воздуха возникает удушливость, очень тяжело. (Будем) предпринимать действия в отношении нарушителей», — сказал Локоть.

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