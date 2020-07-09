Новую площадку построили у популярнейшего водопада Алтая на карантине

Сотрудники Алтайского заповедника обновили и расширили обзорную площадку у популярного водопада Корбу на Телецком озере, пока доступ туда был закрыт из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас, обзорная площадка расположена ближе к водопаду в два раза в сравнении со старой. Расстояние от ограждения обзорной площадки до падающей воды составляет всего 25 метров, а площадь обновлённой части – более 50 квадратных метров.

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Работы проходили в начале лета, когда водопад был закрыт для посещений из-за ситуации с коронавирусом. Его работа возобновилась после открытия в регионе летнего турсезона 3 июля.

Как уточняет пресс-служба Алтайского заповедника, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции на экомаршруте проводятся профилактические мероприятия, тропа и обзорные площадки оборудованы табличками, напоминающими о соблюдении социальной дистанции.

Водопад Корбу – визитная карточка Телецкого озера и Алтайского заповедника, это самая популярная природная достопримечательность среди посетителей заповедной территории. Высота падения воды составляет 12,5 метра, угол падения воды – 65 градусов, внизу вода падает практически вертикально. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов со всей страны и из-за границы.