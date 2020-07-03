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Спасатели вызволили из скальной «ловушки» косулю на Телецком озере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Алтайский заповедник

Государственные инспекторы Алтайского заповедника помогли косуле выбраться из скальной «ловушки» на Телецком озере, сообщает пресс-служба заповедника.

Местные жители, проезжавшие на моторной лодке по озеру, заметили у скального прижима водопада Киште самца косули, который оказался «заперт» в скалистом капкане и не мог выбраться оттуда самостоятельно.

Сотрудник Алтайского заповедника Данил Ерофеев первым среагировал на ситуацию и сообщил в отдел охраны. К месту обнаружения животного выехали государственные инспекторы.

На одном из склонов, спускающихся к воде, обрушилась рыхлая порода. Ученые предполагают, что это послужило причиной того, что косуля попала в ловушку.

Сотрудники заповедника визуально оценили состояние самца косули, увидели, что у него нет повреждений, и животное хорошо двигается, но выбраться самостоятельно не может. Бухту водопада окружают вертикальные стены скал, отвесно обрывающиеся в воду.

Несмотря на то, что косули хорошие пловцы, этот зверь не решался уйти со скалистого пятачка в воду озера. Людям пришлось помочь зверю сделать правильный выбор – косулю оттеснили к берегу, в воду. Проплыв небольшое расстояние, зверь выскочил на удобный «прилавок» и скрылся в прибрежных кустах.

Ученые объясняют, что котловина Телецкого озера окружена горами, берега в основном, обрывистые, скальные. Река Киште берёт начало с хребта Корбу и течёт по его крутым склонам, впадая восьмиметровым водопадом в небольшую бухту с отвесными неприступными склонами.

При таянии снега и продолжительных осадках на отвесных склонах Телецкого озера нередко случаются камнепады, оползни и обрушения склонов. Такие обвалы опасны для зверей и людей.

В этом случае сотрудники заповедника своевременно пришли на помощь дикому животному. Но чаще всего заповедные обитатели в помощи не нуждаются и могут справиться со всеми «бедами» самостоятельно. Экологи подчеркивают, что не стоит пытаться спасать из воды озера переплывающую его косулю, или медведицу с медвежатами. Все они прекрасные пловцы, хорошо ориентируются в пространстве, умеют рассчитывать силы.

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