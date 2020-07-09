Власти Алтая объяснили резкий рост числа больных COVID-19

Резкий подъем числа ежедневно выявляемых больных коронавирусом в Алтайском крае связан с несоблюдением масочного режима и участием жителей в запрещенных массовых мероприятиях, рассказала на пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.

Рост числа больных в регионе начался с 3 июля. Если ранее за сутки в крае выявляли порядка 60-75 новых больных, то за этот день их число достигло 92 и продолжает расти. По последним данным оперштаба, накануне выявлено 224 заболевших. Три-пять человек с этим диагнозом в регионе ежедневно умирает. За последние сутки Алтайский край поднялся на седьмую строчку в статистике приростов числа заболевших за день среди регионов России. Днем ранее эта цифра составляла 188 человек, а регион занимал девятую позицию.

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Калинина рассказала, что в последние дни в Алтайском крае отмечается прирост в возрастной группе 18-29 лет, 30-49 лет. Это жители, которые ведут активный образ жизни – посещают летние кафе, веранды, туристические базы, участвуют в до сих пор запрещенных массовых мероприятиях, отдыхают на пляжах, которые также не должны работать, но возникают стихийно.

«В числе заболевших не снижается удельный вес пенсионеров, в отдельные дни он даже растет, что связано с миграцией дачников в города для того, чтобы реализовывать урожай на рынках… Контингенты определены, причины роста заболеваемости ясны», – сказала представитель ведомства.

Она добавила, что инфекция передается воздушно-капельным путем, а потому обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции, обработка рук кожными антисептиками.

«Мы продолжаем говорить о необходимости соблюдения данных мер. Если мы с вами не будем соблюдать данные меры… если будем продолжать участвовать в мероприятиях массовых, которые на сегодняшний день не должны проводиться, случаи заболевания будут прирастать», – сказала Калинина.

Отвечая на вопрос журналистов, она отметила, что рост заболеваемости с днем общероссийского голосования ведомство не связывает, поскольку для любой инфекции характерен инкубационный период. В данном случае интервал от дня голосования до начала подъема заболеваемости гораздо меньше, он не соответствует инкубационному периоду, добавила она.

Массовое распространение

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов добавил, что ситуация усугубляется снижением числа бессимптомных больных. Если в начале эпидемии он составлял 80%, то сейчас только 30-40%.

«Все остальные – это люди в большей степени обращающиеся за медицинской помощью. Сегодня ситуация усугубляется клиническими тяжелыми пневмониями, поэтому говорить о том, что вспышечный характер распространения, нельзя. Сегодня происходит массовое распространение внутри, в первую очередь в городе Барнауле. Там, где большая скученность людей. Это достаточно серьезная загрузка на систему здравоохранения», – сказал министр.

Всего в регионе 5121 инфицированных, из них 914 были выявлены за последние шесть дней. Всего выздоровели 3567 человек тяжелобольных на сегодня, по данным оперштаба, 91 пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 29 больных.