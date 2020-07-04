Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии

Сотни человек собрались на популярной в Алтайском крае дискотеке в районе озера Ая, проигнорировав запрет массовых мероприятий.

В интернете появилась видеозапись, на которой видно сотни собравшихся на дискотеке человек. По словам очевидцев, всего популярная дискотека накануне собрала около двух тысяч человек – все они были без масок и никакую социальную дистанцию не соблюдали.

Туристические базы Алтайского края вернулись к работе 27 июня, в соседней Республике Алтай – 3 июля. Однако, как и по всей стране, здесь все еще запрещены массовые мероприятия, закрыты ночные клубы.

В Алтайском крае коронавирусом заболели 4 299 человек, при этом 92 случая выявили накануне – это самое большое число заражений за сутки с начала эпидемии. За этот же день четыре человека с коронавирусом умерли, общее число смертей достигло 97.