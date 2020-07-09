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Депутат предложил способ борьбы с «черным рынком» игрушек

Источник:
Известия
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Фото: © Pexels / Pixabay License

Цифровую маркировку игрушек в России предложили сделать обязательной. Контрафактная продукция вредит здоровью детей и больно бьет по кошельку правообладателей, сообщил в письме к Минпромторгу и Минздраву РФ депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев.

В письме со ссылкой на исследование Института развития правового общества сообщается о росте оборота контрафактных игрушек в России, достигшем 30 миллиардов рублей. 

Кроме того, 58% покупателей не могут отличить реплики от продукции настоящего бренда. Но именно эти товары и несут основную угрозу здоровью, пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.

Профильные ведомства, изымающие партии контрафактных игрушек, указывают содержание в них вредных для здоровья детей химических элементов. Это свинец в красителях, фенол в изделиях из резины и ПВХ, фталаты в пластике, формальдегиды, фосфор, ртуть, антипирены для огнестойкости изделия, добавил Зубарев в письме.

«Происхождение и безопасность любого товара должны быть гарантированы производителем и подтверждены государством. В нашей стране оборот контрафактных игрушек уже достиг десятков миллиардов рублей. Это недополученные налоги, нарушение авторских прав и лицензий на производство, но самое главное, что такие изделия могут угрожать здоровью ребенка», — сообщил» Зубарев.

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С 1 июля 2020 цифровая маркировка стала обязательной для табачной продукции, обуви, некоторых категорий товаров легкой промышленности. В 2019 году маркировать стали духи, туалетную воду, автомобильные шины и покрышки, фотокамеры.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix. Он наносится на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

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