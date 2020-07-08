Кремль отреагировал на призыв сделать процесс Сафронова открытым

Ориентироваться на мнения «отдельных журналистов» при определении того, в каком режиме должен проходить судебный процесс по делу бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, было бы неверным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для определенной категории обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанный с секретностью. Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно», — приводит РБК слова Пескова.

Сафронов был задержан ФСБ во вторник, 7 июня, и в тот же день Лефортовский суд постановил взять его под стражу до 6 сентября. Сафронова подозревают в совершении государственной измены в форме сотрудничества со спецслужбой одной из стран НАТО.

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После задержания Сафронова ряд СМИ потребовал проведения разбирательства по его делу в максимально прозрачном для общества режиме, так как это дело свидетельствует об усилении давления на журналистов. С такими заявлениями выступили РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», Meduza, The Bell и русская редакция Forbes.

«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти материалы журналистские в основном, основываются на эмоциях. Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой реальной информации о результатах работы контрразведки. Нужно оставить это дело на рассмотрение суда. Есть обвинение, есть результаты работы специальных служб, решение будет приниматься в суде», — заявил в ответ Песков.

Он также призвал не путать резонанс в СМИ с «общественным резонансом», отметив, что речь идет лишь о публикации нескольких десятков мнений. При этом Песков усомнился в профессиональности некоторых из них.

«До начала суда писать о несостоятельности, не обладая какой-либо информацией, как минимум не имеет ничего общего с профессионализмом. Мы действительно сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес, эти обвинения доступны суду, и суд будет их рассматривать», — добавил Песков.