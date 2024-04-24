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Задержан заместитель министра обороны России

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов
Фото: © Минобороны России

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 стать 290 УК РФ (получение взятки), сказано в сообщении. Максимальный срок по статье — до 15 лет лишения свободы.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иванов в 1999–2012 годах работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Затем стал замглавы правительства Московской области, когда губернатором региона был Сергей Шойгу.

С 2013 года возглавлял «Оборонстрой» — строительный холдинг Минобороны. В 2016 стал заместителем министра обороны. Отвечает в военном ведомстве за строительство и расквартирование войск, а также медицинское обеспечение.

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