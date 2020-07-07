Омич предстанет перед судом за сексуальное насилие дочерей

Житель Омской области обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух дочерей, сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, 37-летний обвиняемый, воспитывавший один трех детей, неоднократно совершал в отношении старших девочек (11 и 9 лет) насильственные действия сексуального характера. О преступлении стало известно случайно, когда одна из потерпевших рассказала об этом в школе. Сразу же девочек изъяли из семьи, а их отец был заключен под стражу.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

Расследование дела завершено, в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Максимальное наказание за данное преступление — 20 лет лишения свободы.