Омич предстанет перед судом за сексуальное насилие дочерей

Житель Омской области обвиняется в насильственных действиях
сексуального характера в отношении двух дочерей, сообщает региональное СУ СКР.
По данным следствия,
37-летний обвиняемый, воспитывавший один трех детей, неоднократно совершал в
отношении старших девочек (11 и 9 лет) насильственные действия сексуального
характера. О преступлении стало известно случайно, когда одна из потерпевших
рассказала об этом в школе. Сразу же девочек изъяли из семьи, а их отец был
заключен под стражу.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по пункту
«б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера,
совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).
Расследование дела завершено, в ближайшее время обвиняемый
предстанет перед судом. Максимальное наказание за данное преступление — 20
лет лишения свободы.