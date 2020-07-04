МИД отверг причастность России к повышению радиации в Европе

Западные СМИ сообщили о повышении концентрации радиоактивных изотопов в Северной Европе связано с неким инцидентом на территории РФ. В Вашингтоне полагают, что причиной повышения фона могли быть испытания новейших российских систем вооружения «Буревестник» и «Посейдон»

«Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы, и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания», — сказал РИА Новости Рябков.

По его словам, для увязывания испытаний российского вооружения и повышения радиационного фона нет никаких оснований. Замглавы МИДа назвал это «элементом пропаганды» и частью усилий США, направленных на то, чтобы посеять неуверенность, «особенно среди европейцев, по поводу происходящего».

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Россия должна отложить проекты независимо от того, ответственна ли страна за инцидент с повышением радиационного фона. «Большая трата денег впустую», — отозвался Биллингсли о «Посейдоне» и «Буревестнике».

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Повышение концентрации радиоактивных веществ зафиксировали станции Швеции, Норвегии и Финляндии. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) Нидерландов пришел к выводу, что радиация двигалась со стороны запада России. При этом RIVM выступил против того, чтобы обвинять конкретную страну в выбросе, и подчеркнул, что на данном этапе определить государство-источник невозможно.

Институт также заявил о том, что в зарегистрированных концентрациях вещества не представляют опасности для человека и окружающей среды. Позже его выводы подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).