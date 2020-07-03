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Greenpeace заявил о новой пожарной катастрофе в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский лесопожарный центр

Количество пожаров в лесах Сибири стремительно растет. Общая площадь, пройденная огнем в тайге с начала года, составила более 8 миллионов гектаров, сообщила Greenpeace Россия.

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается стремительно. По данным дистанционного мониторинга, площадь действующих в России лесных пожаров на утро четверга составила 2,96 миллионов миллиона гектаров. Больше всего пожаров в пяти регионах, в том числе в Красноярском крае.

Общая площадь, пройденная лесными пожарами с начала года, составила более 8 миллионов гектаров. Для сравнения: летом прошлого года в Сибири огонь охватил 14,8 миллиона гектаров. Но сейчас 90% активных пожаров происходит в так называемых зонах контроля, где власти могут не тушить огонь.

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«Из пожарной катастрофы 2019 года власти не извлекли никаких уроков, и это бедствие в лесах Сибири и Дальнего Востока с большой вероятностью снова повторится. Лесные массивы будут охвачены огнем, а в города и поселки в сотнях и тысячах километров от пожаров вновь придёт едкий и дым», — утверждают активисты организации.

Однако Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин в июне сообщил, что подготовка к пожароопасному сезону на федеральном уровне была начата заблаговременно. Но малоснежная зима и незначительное количество влаги в почве стали причиной неблагоприятного прогноза пожарной опасности весной.

И федеральный центр на постоянной основе обеспечивает оценку лесопожарной обстановки и координацию деятельности пожарных, пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы ведомства.

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