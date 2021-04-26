Первый лесной пожар произошел в Томской области

Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области
Первый лесной пожар в сезоне произошел в Асиновском районе Томской области, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.
По информации томских властей, пожар потушили в минувшую субботу на территории Ягодинского участкового лесничества в Асиновском районе. Площадь возгорания леса составила 3,4 гектара, общая площадь – 7 гектаров.
Причиной возгорания стало сжигание сухой травы местными жителями. Огонь тушили шесть работников пожарно-химической станции, трактор и пожарная машина.
«Неконтролируемый огонь стремительно перекинулся на лес. Тушение работники лесной охраны проводили на площади 3,4 га», – рассказал начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Максим Егоров.
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