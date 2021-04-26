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Первый лесной пожар произошел в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Первый лесной пожар в сезоне произошел в Асиновском районе Томской области, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

По информации томских властей, пожар потушили в минувшую субботу на территории Ягодинского участкового лесничества в Асиновском районе. Площадь возгорания леса составила 3,4 гектара, общая площадь – 7 гектаров.

Причиной возгорания стало сжигание сухой травы местными жителями. Огонь тушили шесть работников пожарно-химической станции, трактор и пожарная машина.

«Неконтролируемый огонь стремительно перекинулся на лес. Тушение работники лесной охраны проводили на площади 3,4 га», – рассказал начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Максим Егоров.

Тема: Лесные пожары в Сибири
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