Первый лесной пожар произошел в Томской области

Первый лесной пожар в сезоне произошел в Асиновском районе Томской области, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

По информации томских властей, пожар потушили в минувшую субботу на территории Ягодинского участкового лесничества в Асиновском районе. Площадь возгорания леса составила 3,4 гектара, общая площадь – 7 гектаров.

Причиной возгорания стало сжигание сухой травы местными жителями. Огонь тушили шесть работников пожарно-химической станции, трактор и пожарная машина.

«Неконтролируемый огонь стремительно перекинулся на лес. Тушение работники лесной охраны проводили на площади 3,4 га», – рассказал начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Максим Егоров.