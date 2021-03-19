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Пожароопасную весну предрекли четырем регионам Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Лесные пожары могут начаться в России уже в апреле. В зоне риска четыре региона Сибири, сообщил министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов.

Росгидрометцентр направил прогноз по пожароопасной обстановке в лесах в теплый период. По данным синоптиков, леса могут загореться уже в апреле в нескольких регионах, в том числе в Сибири.

«Это южные регионы Южного федерального округа, Северный Кавказ, юг Алтайского края, большая часть Республики Тыва, юг Бурятии, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Приморский край», — цитирует ТАСС Козлова.

Он подчеркнул, что борьба с пожарами зависит в первую очередь не от внешних факторов, а от подготовки регионов. Власти должны приготовить мощности: кадры, технику, финансирование.

«Но финансирование не где-то на счетах, а уже направленное на закупку топлива, техники, определенных работ, которые позволят своевременно реагировать», — отметил он.

Чиновник планирует посетить несколько территорий, чтобы посмотреть, чем и как может быть полезно ведомство регионам. «Наши коллеги всегда говорят о методике финансирования работ, но мы должны понимать, что деньгами все не закидаешь», — резюмировал Козлов.

Тема: Лесные пожары в Сибири
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