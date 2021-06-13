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Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с лесными пожарами в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Более 30 тысяч гектаров леса горит в Иркутской области. На помощь прибыл самолет Ил-76 для ликвидации самого крупного очага в Катангском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации из-за крупного лесного пожара на площади более 30 тысяч гектаров. Для его ликвидации в Прибайкалье прибыл самолет Ил-76 МЧС России. В воскресенье он приступил к работе.

Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды и сбросить ее за четыре секунды с высоты 50 метров. Заправка системы водой на земле занимает 10-12 минут. 

Сейчас в борьбе с природными пожарами в Иркутской области задействованы 394 человека и 70 единиц техники.

По состоянию на утро 13 июня на территории региона действуют 13 природных пожаров на общей площади 34,1 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

Тема: Лесные пожары в Сибири
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Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с лесными пожарами в Приангарье
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Топ комментариев

Muzykant

Ну да.Сегодня прошёл техосмотр,завтра у тебя неисправность появилась.Что на техосмотре выявить смогут?На...

dymys

А Трампу, пожелаем надевать штаны правильно

Nik3316

по твоим перлам, я иногда думаю что ты Псаки из Белого Дома))))

лачинов

Вряд ли допустят такое укрепление. Но даже если это и произойдет, то на ценах розницы это никак не отразится....
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