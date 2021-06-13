Самолет Ил-76 прибыл для борьбы с лесными пожарами в Приангарье

Более 30 тысяч гектаров леса горит в Иркутской области. На помощь прибыл самолет Ил-76 для ликвидации самого крупного очага в Катангском районе, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации из-за крупного лесного пожара на площади более 30 тысяч гектаров. Для его ликвидации в Прибайкалье прибыл самолет Ил-76 МЧС России. В воскресенье он приступил к работе.

Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды и сбросить ее за четыре секунды с высоты 50 метров. Заправка системы водой на земле занимает 10-12 минут.

Сейчас в борьбе с природными пожарами в Иркутской области задействованы 394 человека и 70 единиц техники.

По состоянию на утро 13 июня на территории региона действуют 13 природных пожаров на общей площади 34,1 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.