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Сосновый бор оказался под угрозой пожаров в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Уникальный сосновый бор в Новосибирской области оказался под угрозой лесных пожаров из-за сухой погоды. Она продлится, как минимум, до середины августа, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции начальник отдела контроля и анализа охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства по СФО Геннадий Долгушин.

С начала весны в Сибири установилась сухая ветреная погода и уже в мае пожары бушевали в шести регионах СФО, в том числе в Новосибирской области.

Первая половина августа в регионе также будет засушливой с риском возникновения пожаров, которые могут охватить леса в двух районах. «Сосновые боры подвержены опасности – сузунский и ордынский бор», — подчеркнул Долгушин.

Каким бывает лесной пожар

На территориях Сузунского и Ордынского районов находится Караканский бор — уникальный сосновый лес. Это место массового отдыха новосибирцев и жителей соседних регионов. Здесь также сохранились ценные для археологии памятники каменного века.

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