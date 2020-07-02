Омских наркоманов лечили пытками и побоями

Наркозависимых в Омской области забирали в «реабилитационный центр». Людей фактически держали в плену, а лечили пытками и побоями, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали владельца реабилитационного центра в Омском районе. Выяснилось, что у собственника бизнеса не было медицинской лицензии на ведение подобной деятельности.

Он арендовал жилой дом, поставил на окна решетки и крепкие двери, а забор по периметру окружил колючей проволокой. В такой «реабилитационный центр» и увозили наркозависимых.

Из видео, предоставленного ГУ МВД, можно заметить, что на стене центра висят списки, в которых указаны «клички» пациентов — «Буян», «Крот», «Терминатор». По признанию одного из наркозависимых, говорить о себе запрещалось.

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Нельзя было и убежать от лечения «пытками и избиениями», признался он. По словам сотрудников МВД, попытки побега также пресекались с помощью побоев. Строго запрещалось рассказывать родственникам об условиях содержания, хотя владелец ежемесячно получал от них оплату в размере от 20 до 35 тысяч рублей.

СУ СК России по Омской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Судом в отношении организатора преступной деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если вину организатора докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.