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Комары и поцелуи: что узнали о СПИДе за 40 лет?

Автор:
Sibnet.ru
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Фото: © StockSnap / Pixabay License
«Чума 20 века», «болезнь проституток, гомосексуалистов и наркоманов» — распространенные эпитеты СПИДа. За почти четыре десятка лет болезнь обросла слухами и дремучими выдумками. Ее оправданно боятся, но часто необоснованно опасаются пожимать руку человеку с ВИЧ. Какую правду сегодня знают врачи об этом заболевании?
Впервые медицинское сообщество познакомилось с информацией о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) 5 июня 1981 года из публикации Центра по контролю заболеваемости США. В ней говорилось о случаях пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши у мужчин со сниженным иммунитетом, практиковавших однополый секс. Тогда, еще не имея представления о путях передачи вируса, болезнь охарактеризовали как как гей-связанный иммунодефицит. 

Лабораторно вирус иммунодефицита подтвердили через два года, в независимых друг от друга лабораториях США и Франции. в 2008 году французские вирусологи Люк Монтанье и Франсуаза Барр-Синусси, верно классифицировавшие вирус, были удостоены Нобелевской премии в области физиологии или медицины «за открытие вируса иммунодефицита человека».

За 39 лет ВИЧ-инфекцией в мире заразилось более 60 миллионов человек, 25 миллионов умерло от СПИДа. В России зарегистрировано 990 тысяч ВИЧ-инфицированных, но, по мнению некоторых экспертов, реальное их количество может втрое превышать официальные цифры.

Чем отличается ВИЧ от СПИДа?

ВИЧ и СПИД — не одно и то же. Но они неразрывно связаны друг с другом. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) относится к семейству ретровирусов. Попадая в организм человека, он атакует и угнетает клетки иммунной системы, вызывая заболевание — ВИЧ-инфекцию.

Иммунная система здорового человека держит на вооружении три типа клеток-бойцов, сопротивляющихся вирусу. Первые — Т-лимфоциты. Это клетки-сигнализация. Они первыми видят болезнетворных захватчиков, попадающих в организм, и передают сигнал тревоги B-клеткам.

В-клетки начинают вырабатывать антитела к любым вирусам, делая их видимым для фагоцитов. Последние — настоящие войны, клетки-убийцы вредоносных микроорганизмов.

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Опасность вируса иммунодефицита заключается в том, что он начинает атаку исключительно на клетки иммунной системы. Попав в одну, вирус размножается, высвобождается и внедряется в новые. Цикл «атаки» и «поражения» продолжается постоянно.

Медики дали этим процессам определения — вирусная нагрузка и иммунный статус. Чем больше частиц вируса на один миллиграмм крови они обнаружат у пациента, тем выше нагрузка. И, соответственно, чем меньше клеток иммунной системы, тем ниже иммунный статус.

Стадии ВИЧ-инфекции

Самая ранняя стадия — инкубационный период. Вирус уже попал в организм и начал поражение клеток, но иммунная система еще не отреагировала. В этой стадии тест на наличие ВИЧ-инфекции может показать отрицательный результат. Длиться инкубационный период может до полугода.

Выработка антител к вирусу — стадия иммунной реакции. Медицинские тесты обнаруживают именно антитела, а не сам вирус. Стадия, когда пациент перестает быть ВИЧ-отрицательным и становится ВИЧ-положительным, называется «сероконверсия».

Бессимптомная стадия или «асимптоматическая фаза». Пациент инфицирован, и ВИЧ активно угнетает иммунную систему, но человек ничего не ощущает.

Симптоматическая стадия. В этой стадии пациент начинает ощущать симптомы заболевания. Наиболее часто у пациентов развивается пневмоцистная пневмония.

А что такое СПИД?

Терминальная или финальная стадия развития ВИЧ-инфекции — СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Иммунная система человека угнетена настолько, что не может сопротивляться любым заболеваниям.

Болезни принимают необратимое течение и приводят к летальному исходу. Человек может легко умереть от обычной ОРВИ, перетекающей, например, в двустороннюю пневмонию. Чаще всего люди умирают не от ВИЧ или СПИДа, а от оппортунистических (сопутствующих) заболеваний.

Как можно подхватить ВИЧ?

Биологические жидкости, где вирус содержится в минимальной концентрации и не опасен для заражения, — это слюна, моча, пот, мокрота. Нельзя заразиться ВИЧ при рукопожатии, объятиях, поцелуе, при пользовании общим санузлом, общими вещами, общей посудой.

Биологические жидкости, где вирус содержится в концентрации, достаточной для заражения, это: кровь, сперма, влагалищный секрет, грудное молоко. 

#История
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Заразиться можно при незащищенном гетеро- и гомосексуальном контакте. Ребенок может заразиться от ВИЧ-положительной мамы во время беременности, при родах и при грудном вскармливании.

Чтобы этого не произошло, ВИЧ-положительные женщины проходят курс терапии, снижающий риск передачи инфекции малышу до 1–2%. При высокой вирусной нагрузке в крови, на 38 неделе беременности рекомендуют проводить кесарево сечение. Грудное вскармливание заменяют на искусственное.

Существуют искусственные пути передачи вируса — при внутривенном введении медикаментов или наркотиков нестерильной зараженной иглой. В редких, почти исключительных случаях (согласно статистике) при нанесении татуировок.

Известны случаи инфицирования ВИЧ при переливании крови и ее компонентов, при пересадке органов и тканей.

Мифы о ВИЧ

Миф первый: ВИЧ и СПИД не существуют.

Существуют. И доказательств обратному еще никто не предоставил.

Миф второй: ВИЧ заражают в подъездах, в транспорте, кинотеатрах, клубах, оставляя иглы с вирусом в сидениях или перилах.

Ни одного случая заражения ВИЧ-инфекцией подобным способом не зарегистрировано.

Миф третий: Комар, укусивший зараженного ВИЧ, может передать инфекцию другому человеку.

Комары не заразили ВИЧ-инфекцией ни одного человека. К тому же, они не умеют «плеваться». Хоботок насекомого устроен так, что он может только всасывать кровь.

Миф четвертый: Существует лекарство/вакцина от СПИДа.

Не существует. Медики применяют комплекс лекарственных средств, именуемых антиретровирусной терапией. Она направлена на угнетение развития вируса в клетках иммунной системы. Вирус становится неактивным.

На стадии СПИДа применяют патогенетическую терапию, восстанавливающую активность иммунной системы.

Миф пятый: ВИЧ — болезнь наркоманов и гомосексуалистов.

В какой-то мере это так. Около 60% новых случаев заражения ВИЧ в России происходят через незащищенный гетеросексуальный контакт. Менее 40% заражений вызвано употреблением наркотиков и около 2,5% — во время гомосексуального контакта.

Как узнать и что делать?

Пройти тест на наличие ВИЧ можно в любом регионе России по месту жительства в Центрах СПИД или в частных лабораториях, предоставляющих подобную услугу.

Если тест показал положительные результат, нужно обратиться к специалистам Центра СПИД. Людей с ВИЧ-инфекцией ставят на учет, раз в полгода у пациентов берут анализы. Информация о том, что пациент инфицирован, не разглашается даже его родным и близким.

При тревожных показателях вирусной нагрузки и иммунного статуса назначают бесплатную антиретровирусную терапию. Во многих центрах работают психологи, помогающие справиться с реакцией человека на диагноз. Почти по всей России существуют общества поддержки людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Их контакты могут также порекомендовать в Центрах СПИД.

Знаменитости, умершие от ВИЧ

Джиа Каранджи, одна из первых супермоделей в мире. Умерла в 1986 году. Способ передачи — через нестерильную иглу во время инъекции героина.

Фредди Меркьюри, вокалист рок-группы Queen. Умер в 1991 году. Способ заражения ВИЧ неизвестен.

Айзек Азимов, писатель-фантаст. Умер в 1992 году. Заразился ВИЧ во время операции на сердце.

Рудольф Нуриев, артист балета. Умер в 1993 году. Способ заражения доподлинно неизвестен. 

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