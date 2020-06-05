Комары и поцелуи: что узнали о СПИДе за 40 лет?

«Чума 20 века», «болезнь проституток, гомосексуалистов и наркоманов» — распространенные эпитеты СПИДа. За почти четыре десятка лет болезнь обросла слухами и дремучими выдумками. Ее оправданно боятся, но часто необоснованно опасаются пожимать руку человеку с ВИЧ. Какую правду сегодня знают врачи об этом заболевании?Впервые медицинское сообщество познакомилось с информацией о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) 5 июня 1981 года из публикации Центра по контролю заболеваемости США. В ней говорилось о случаях пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши у мужчин со сниженным иммунитетом, практиковавших однополый секс. Тогда, еще не имея представления о путях передачи вируса, болезнь охарактеризовали как как гей-связанный иммунодефицит.
Лабораторно вирус иммунодефицита подтвердили через два года, в независимых друг от друга лабораториях США и Франции. в 2008 году французские вирусологи Люк Монтанье и Франсуаза Барр-Синусси, верно классифицировавшие вирус, были удостоены Нобелевской премии в области физиологии или медицины «за открытие вируса иммунодефицита человека».
За 39 лет ВИЧ-инфекцией в мире заразилось более 60 миллионов человек, 25 миллионов умерло от СПИДа. В России зарегистрировано 990 тысяч ВИЧ-инфицированных, но, по мнению некоторых экспертов, реальное их количество может втрое превышать официальные цифры.
Чем отличается ВИЧ от СПИДа?
ВИЧ и СПИД — не одно и то же. Но они неразрывно связаны друг с другом. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) относится к семейству ретровирусов. Попадая в организм человека, он атакует и угнетает клетки иммунной системы, вызывая заболевание — ВИЧ-инфекцию.
Иммунная система здорового человека держит на вооружении три типа клеток-бойцов, сопротивляющихся вирусу. Первые — Т-лимфоциты. Это клетки-сигнализация. Они первыми видят болезнетворных захватчиков, попадающих в организм, и передают сигнал тревоги B-клеткам.
В-клетки начинают вырабатывать антитела к любым вирусам, делая их видимым для фагоцитов. Последние — настоящие войны, клетки-убийцы вредоносных микроорганизмов.
Опасность вируса иммунодефицита заключается в том, что он начинает атаку исключительно на клетки иммунной системы. Попав в одну, вирус размножается, высвобождается и внедряется в новые. Цикл «атаки» и «поражения» продолжается постоянно.
Медики дали этим процессам определения — вирусная нагрузка и иммунный статус. Чем больше частиц вируса на один миллиграмм крови они обнаружат у пациента, тем выше нагрузка. И, соответственно, чем меньше клеток иммунной системы, тем ниже иммунный статус.
Стадии ВИЧ-инфекции
Самая ранняя стадия — инкубационный период. Вирус уже попал в организм и начал поражение клеток, но иммунная система еще не отреагировала. В этой стадии тест на наличие ВИЧ-инфекции может показать отрицательный результат. Длиться инкубационный период может до полугода.
Выработка антител к вирусу — стадия иммунной реакции. Медицинские тесты обнаруживают именно антитела, а не сам вирус. Стадия, когда пациент перестает быть ВИЧ-отрицательным и становится ВИЧ-положительным, называется «сероконверсия».
Бессимптомная стадия или «асимптоматическая фаза». Пациент инфицирован, и ВИЧ активно угнетает иммунную систему, но человек ничего не ощущает.
Симптоматическая стадия. В этой стадии пациент начинает ощущать симптомы заболевания. Наиболее часто у пациентов развивается пневмоцистная пневмония.
А что такое СПИД?
Терминальная или финальная стадия развития ВИЧ-инфекции — СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Иммунная система человека угнетена настолько, что не может сопротивляться любым заболеваниям.
Болезни принимают необратимое течение и приводят к летальному исходу. Человек может легко умереть от обычной ОРВИ, перетекающей, например, в двустороннюю пневмонию. Чаще всего люди умирают не от ВИЧ или СПИДа, а от оппортунистических (сопутствующих) заболеваний.
Как можно подхватить ВИЧ?
Биологические жидкости, где вирус содержится в минимальной концентрации и не опасен для заражения, — это слюна, моча, пот, мокрота. Нельзя заразиться ВИЧ при рукопожатии, объятиях, поцелуе, при пользовании общим санузлом, общими вещами, общей посудой.
Биологические жидкости, где вирус содержится в концентрации, достаточной для заражения, это: кровь, сперма, влагалищный секрет, грудное молоко.
Заразиться можно при незащищенном гетеро- и гомосексуальном контакте. Ребенок может заразиться от ВИЧ-положительной мамы во время беременности, при родах и при грудном вскармливании.
Чтобы этого не произошло, ВИЧ-положительные женщины проходят курс терапии, снижающий риск передачи инфекции малышу до 1–2%. При высокой вирусной нагрузке в крови, на 38 неделе беременности рекомендуют проводить кесарево сечение. Грудное вскармливание заменяют на искусственное.
Существуют искусственные пути передачи вируса — при внутривенном введении медикаментов или наркотиков нестерильной зараженной иглой. В редких, почти исключительных случаях (согласно статистике) при нанесении татуировок.
Известны случаи инфицирования ВИЧ при переливании крови и ее компонентов, при пересадке органов и тканей.
Мифы о ВИЧ
Миф первый: ВИЧ и СПИД не существуют.
Существуют. И доказательств обратному еще никто не предоставил.
Миф второй: ВИЧ заражают в подъездах, в транспорте, кинотеатрах, клубах, оставляя иглы с вирусом в сидениях или перилах.
Ни одного случая заражения ВИЧ-инфекцией подобным способом не зарегистрировано.
Миф третий: Комар, укусивший зараженного ВИЧ, может передать инфекцию другому человеку.
Комары не заразили ВИЧ-инфекцией ни одного человека. К тому же, они не умеют «плеваться». Хоботок насекомого устроен так, что он может только всасывать кровь.
Миф четвертый: Существует лекарство/вакцина от СПИДа.
Не существует. Медики применяют комплекс лекарственных средств, именуемых антиретровирусной терапией. Она направлена на угнетение развития вируса в клетках иммунной системы. Вирус становится неактивным.
На стадии СПИДа применяют патогенетическую терапию, восстанавливающую активность иммунной системы.
Миф пятый: ВИЧ — болезнь наркоманов и гомосексуалистов.
В какой-то мере это так. Около 60% новых случаев заражения ВИЧ в России происходят через незащищенный гетеросексуальный контакт. Менее 40% заражений вызвано употреблением наркотиков и около 2,5% — во время гомосексуального контакта.
Как узнать и что делать?
Пройти тест на наличие ВИЧ можно в любом регионе России по месту жительства в Центрах СПИД или в частных лабораториях, предоставляющих подобную услугу.
Если тест показал положительные результат, нужно обратиться к специалистам Центра СПИД. Людей с ВИЧ-инфекцией ставят на учет, раз в полгода у пациентов берут анализы. Информация о том, что пациент инфицирован, не разглашается даже его родным и близким.
При тревожных показателях вирусной нагрузки и иммунного статуса назначают бесплатную антиретровирусную терапию. Во многих центрах работают психологи, помогающие справиться с реакцией человека на диагноз. Почти по всей России существуют общества поддержки людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Их контакты могут также порекомендовать в Центрах СПИД.
Знаменитости, умершие от ВИЧ
Джиа Каранджи, одна из первых супермоделей в мире. Умерла в 1986 году. Способ передачи — через нестерильную иглу во время инъекции героина.
Фредди Меркьюри, вокалист рок-группы Queen. Умер в 1991 году. Способ заражения ВИЧ неизвестен.
Айзек Азимов, писатель-фантаст. Умер в 1992 году. Заразился ВИЧ во время операции на сердце.
Рудольф Нуриев, артист балета. Умер в 1993 году. Способ заражения доподлинно неизвестен.